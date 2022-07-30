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أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف متر مربع

متابعات الوئام
30 يوليو 2022 · < 1 minute
أمانة محافظة جدة
أمانة محافظة جدة

استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 45 ألف متر مربع بنطاق بلدية أم السلم الفرعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة, أن البلدية أزالت إحداثيات بمنطقة "الحرازات" بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين مما استوجب إزالة التعديات, التي شملت أسوار احتوت غرف ومستودع بالإضافة لمبنى مسلح لغرض محال تجارية، مبينة أن فرقها الميدانية تعمل بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.