وظائف شاغرة للجنسين عبر برنامج “العمل عن بُعد”

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف المؤهلات، للعمل في عدة تخصصات، وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

أخصائي تسويق إلكتروني. كاتب إداري عام. مساعد إداري. كاتب شكاوى. كاتب حفظ ملفات. سكرتير تنفيذي. أخصائي إداري. محامٍ. سكرتير. كاتب.

طريقة التقديم في الوظائف المتاحة

أوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)