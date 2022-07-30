موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى فى الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدرع الخيرية

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية في تمام السابعة مساءًا اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "كينج باور"، معقل فريق ليستر سيتي

ستُذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية عبر شبكة قنوات بي أون سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الدرع الخيرية في الموسم الحالي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التتويج بلقب الدرع الخيرية، لتكون دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2022-2023