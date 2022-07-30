التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى فى نهائى كأس الدرع الخيرية 2022

يشهد ملعب "كينج باور" مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية التي ستجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل انطلاق موسم 2022-2023

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، على ملعب "كينج باور" معقل فريق ليستر سيتي

ويسعى كل فريق لتحقيق الانتصار من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية الموسم الذي سيشهد صراعا شرسا بين الفريقين

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول في مباراة الغد كلا من

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فيرجيل فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز

من المتوقع أن يضم تشكيل مانشستر سيتي في مباراة الغد كلا من

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - ناثان أكي - ويلسون إسبراند

خط الوسط: كالفين فيليبس - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - إيرلينج هالاند - كول بالمر