روسيا تفرض عقوبات على 32 بينهم قيادات في الجيش النيوزيلندي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن البلاد فرضت عقوبات على 32 مواطنا نيوزيلنديا، من بينهم ممثلون من قيادة القوات المسلحة في البلاد وصحفيون، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت الوزارة "ردا على عقوبات الحكومة النيوزيلندية التي تطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس ، وهم مسؤولون وأسرهم وكذلك ممثلين عن المجتمع التجاري والإعلام، تم إضافة 32 نيوزيلنديا بين رؤساء كيانات محلية ووكالات إنفاذ القانون وصحفيين يشكلون أجندة الرهاب الروسي في هذا البلد إلى قائمة التوقف الوطنية".

وأشار البيان إلى أنه تم منع دخول هؤلاء الأشخاص المدرجين على القائمة إلى الاتحاد الروسي لأجل غير مسمى.

كانت نيوزيلندا فرضت عقوبات على أفراد روس على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان صدر في أيار/مايو الماضي إن نيوزيلندا أعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمال التضليل الإعلامي، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.