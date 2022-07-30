التشكيل الرسمى لقمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "كينج باور" معقل فريق ليستر سيتى، فى الدرع الخيرية بافتتاح الموسم الجديد بإنجلترا 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، محمد صلاح، لويس دياز.

فيما يبدأ مانشستر سيتى لقاء ليفربول بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، والكر

الوسط: رودرى، دى بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: إيرلينج هالاند، رياض محرز، جاك جريليش