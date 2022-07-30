الاتحاد يهزم لوزيرين بهدف نظيف.. واشتباكات بين لاعبي الفريقين

حقق فريق الاتحاد فوزا على لوزيرن السويسري، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على هامش معسكر الفريق السعودي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي الدولي، طارق حامد وأحمد حجازي، لاعبا فريق اتحاد جدة، حيث تواجد الثنائي في التشكيل الأساسي، ثم تم استبدالهما في الشوط الثاني.

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول لفريقه في الفريق السويسري من خلال رأسية قوية في المرمى بالدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وتسبب طارق حامد المنضم حديثا إلى صفوف الاتحاد، في ركلة جزاء على فريقه بعدما تم عرقلة مهاجم لوزيرن السويسري داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة تصدى لركلة الجزاء ليحافظ على شباكه خالية من الأهداف وينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بهدف دون رد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين.