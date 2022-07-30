ماسك يصعد ضد تويتر بدعوى سرية

رفع الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، دعوى جوابية ضد شركة "تويتر"، مصعدا بذلك معركته القانونية معها.

وسبق أن طالبت "تويتر" بإجراء محاكمة سريعة لماسك بسبب قراره الانسحاب من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة بهذا الملف أن الشكوى المرفوعة "سرا" أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع على محتواها بعد.

وأتت شكوى ماسك المضادة بعدما خسر معركته بتأجيل النظر في الدعوى القضائية ضده، حيث حدد قاضي ولاية ديلاوير أكتوبر 2022 موعدا للنظر في الدعوى.

وقالت كاثالين جود ماكورميك، رئيسة قضاة محكمة ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، إن تأخير النظر في الدعوى "يهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه"، مضيفة أنه "كلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وطالبت الشركة بإجراء محاكمة سريعة ضد ماسك، بعد أن قالت تقارير إنه انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على "تويتر" في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.