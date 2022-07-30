أخبار دوليّة

‏البيت الأبيض: بايدن ما زال مصابا بفيروس كورونا

30 يوليو 2022 · < 1 minute

قال البيت الأبيض،اليوم، إن فحص كورونا أظهر أن بايدن ما زال مصابا بفيروس كورونا.