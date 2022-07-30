وزارة الرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2022 – 2023

أعلنت وزارة الرياضة - اليوم - عن إستراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي المقبل 2022– 2023، والتي تهدف إلى زيادة واستمرار استدامة الأندية الرياضية في المملكة ماليًّا وإداريًّا، من خلال تطبيق نظام حوكمة فعّال، يسهم في تطورها ويحافظ على استقرارها على المدى البعيد، إضافة إلى وضع ضوابط لصرف المبالغ المحددة للرياضات المختلفة، وتفعيل التحول الرقمي بالأندية الرياضية وتطوير منشآتها، ودعم الحضور الجماهيري في مباريات الدوري.

وكشفت الوزارة عن عدد من التحديثات والتعديلات في الإستراتيجية، بما يحقق التنظيم المالي والإداري داخل الأندية الرياضية، وذلك عبر ست مبادرات تختص بالعديد من الجوانب، وهي (الدعم المباشر - الحوكمة - الألعاب المختلفة - الحضور الجماهيري - تطوير المنشآت الرياضية - التحول الرقمي).

وشهدت مبادرة "الدعم المباشر" في هذا العام زيادة في الدعم المخصص لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، ليستحق كل نادٍ في هذه الدرجة مبلغ 6.5 ملايين ريال سنوياً، بدلاً من 5 ملايين كانت في العام الماضي، فيما سيستمر ذات الدعم المقدم لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 50 مليون ريال لكل نادٍ سنوياً، و3 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية دوري الدرجة الثانية.

وفي مبادرة "الحوكمة"، ستخضع هذه المبادرة لنظام التصنيف الإداري للأندية الرياضية والمعلن عنه مؤخراً، لتشمل بذلك جميع أندية المملكة والبالغ عددها 170 نادياً، دون النظر لدرجة النادي في دوري كرة القدم، بعد أن كانت في العام الماضي تختص بـ 64 نادياً فقط.

وتم في هذه المبادرة إطلاق مسار الاستقلال لأندية الفئة (أ) حسب تصنيفها إدارياً، بحيث يتم منحها هامشاً أوسع لتدبير الخطط والإجراءات المتعلقة بالحوكمة، وسيتم تقييم أندية هذه الفئة على وجه التحديد، عبر التركيز على مؤشرات أداء رئيسة، تختص بالأداء المالي والإداري والرياضي، وكذلك التفاعل الجماهيري، وذلك بشكل ربع سنوي ونصف سنوي.

والفئات المتبقية ( ب - ج - د - هـ) فستخضع للتقييم بشكل ربع سنوي من 7 لكل معيار، أما أندية الفئة (و) فستخضع لورش تدريب وعمل مستمرة، تمهيداً لدخولها ضمن فئات الدعم المالي لمبادرة الحوكمة.

أما مبادرة "الألعاب المختلفة"، فقد شهدت إضافة ثلاث ألعاب جديدة، هي المصارعة، والمبارزة والسهام، بميزانية عامة تُقدر بـ474.5 مليون ريال، حيث تم تخصيص مبلغ 432 مليون ريال لنظام النقاط الموحد، والذي يرتكز على تقسيم الرياضات المنضمة لهذه المبادرة إلى ثلاث فئات ( أ- ب - ج ) بناءً على 3 معايير (عدد الأندية المُفَعِّلة لكل رياضة، عدد الرياضيين الممارسين، عدد اللاعبين في كل نادٍ)، بحيث تحصل كل رياضة على عدد معين من النقاط، يتم توزيعه على الدوريات والمسابقات بواقع 1440 نقطة، بحيث تكون قيمة النقطة الواحدة 300 ألف ريال، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من الميزانية العامة، والبالغ 42.5 مليون ريال لصالح برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية، والذي يرتكز على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل الاتحاد أثناء تفعيل البرامج وفي نهاية الموسم، وذلك من خلال الاستعانة بالاتحادات المعنية لتطوير برامج للفئات السنية، على أن تقوم الأندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم، من أجل الحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج.