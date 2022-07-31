عرضت حياتها والأخرين للخطر.. “#المرور” يضبط قائدة مركبة حاولت الاصطدام بأخرى على طريق سريع (#فيديو)

تفاعلت المديرية العامة للمرور، مع مقطع فيديو يُظهر قيام قائدة مركبة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها.

وأوضحت مقدمة البلاغ، أن قائدة المركبة حاولت الاقتراب من سيارتها للاصطدام بها، فيما حاولت الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر.

وأكد المرور، إلى أنه تم ضبط قائدة المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقها.