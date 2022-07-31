بالانفوجراف.. 5 اشتراطات لاستخراج خدمة التوصيل المنزلي بالرياض

أقرّت أمانة منطقة الرياض، 5 اشتراطات ضرورية لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة في "إنفوجراف" على حسابها بموقع "تويتر"، إن عدم دخول العاملين إلى المنازل هو الشرط الرئيس لتوصيل الطلبات بمدينة الرياض، محدّدة 5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأضافت الأمانة أن الاشتراطات تتضمن تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

وتابعت، أن التعهد خطياً بعدم دخول العاملين للمنازل، أمر ضروري ويسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهراً إلى 12 ليلًا فقط ما عدا شهر رمضان.