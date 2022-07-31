خبير طقس يكشف خريطة نسبة الرطوبة.. ويؤكد “الحالة المطرية مستمرة”

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف “كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة”.

كما استعرض المسند، خريطتين واحدة منها تتحدث عن الرطوبة الجوية التي ستشهدها عدة مدن منذ الساعة 5 صباحًا، يليها خريطة نقطة الندى.

وأفاد بأن الرطوبة في الرياض تبلغ 49% حتى يتشكل الضباب الذي يتطلب نزول درجة الحرارة حتى تكون 21 درجة مئوية، أما القصيم فتسجل 66% ويتشكل الضباب عند نزول الحرارة إلى 24 مئوية، والجبيل 84% ليتشكل الضباب عند 29 مئوية، وتبلغ الرطوبة في حائل بنسبة 22% ليتشكل الضباب 4 مئوية، وسكاكا 11% والضباب عند -4 مئوية”.