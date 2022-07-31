“#الصحة” تعلن تسجيل 223 إصابة جديدة بكورونا  #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 809,672 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 795,286 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,251 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 66,700,629 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

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