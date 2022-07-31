بداية من الغد.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة للسعوديين مدتها 10 سنوات

وبموجب برنامج الإعفاء، يعفى المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويرغبون في تجديد تأشيراتهم السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من ١٢ شهراً ، من إجراء المقابلة الشخصية.