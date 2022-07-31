الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة لإسرائيل كأداة لمعاقبة الاحتلال

بدأت اليوم أعمال الدورة 95 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والمستمرة لمدة يومين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومثل المملكة العربية السعودية في المؤتمر مدير مكتب مقاطعة إسرائيل بالهيئة العامة للتجارة عادل أحمد الشبيكي.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في كلمته الافتتاحية خلال الدورة أن المقاطعة العربية لإسرائيل أثبت أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا إلى استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، منوهًا بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية.

ويناقش المؤتمر جدول أعمال يتضمن العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة.