مفاجأة.. نادي درجة ثالثة يطلب التعاقد مع رونالدو

كشف فريق أوبراريو، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، رغبته فى ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي فى يونيو 2023، لكنه يرغب فى الرحيل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا سيما أن الشياطين الحمر فشل فى التأهل للمسابقة القارية وتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وقال نادي أوبراريو الناشط في دوري الدرجة الثالثة بالبرتغال عبر حسابه على "فيس بوك": "مرحبًا كريستيانو، منذ حوالي عام قمنا بدعوة زميلك الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان في وضع مشابه لك، لكن انتهى به الأمر بالانتقال إلى فرنسا".