مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12199 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 44.06 نقطة ليقفل عند مستوى 12199.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 177 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 30 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية، والمصافي، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والتموين، والرياض، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 1.61% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وكيان السعودية، والمتحدة للتأمين، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 438.89 نقطة ليقفل عند مستوى 21391.56 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 54.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 2224 صفقة.