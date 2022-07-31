الاتحاد يحسم موقفه من التعاقد مع أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد وضع شرطاً لإتمام التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق بداية من الموسم الجديد.

وغادر المغربي أشرف بن شرقي القاهرة عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك ومشاركته فى مباراة نهائي كأس مصر التى أقيمت أمام الأهلي.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن إدارة الاتحاد وضعت أشرف بن شرقي خيارا أخيرا حال عدم نجاحها فى إنهاء المفاوضات التى تتكتم عليها بشدة مع لاعبين فى مركزى الجناح وصانع الألعاب.

وأضافت الصحيفة أن نونو سانتو رشح جناحا برتغاليا لدعم صفوف الفريق به خلال الميركاتو الصيفي، إلا أنه حال فشل التعاقد معه سيتم الإعلان عن صفقة بن شرقي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يحاول الوصول إلى اتفاق مالي مع ناديي الفيحاء لاستقطاب أحمد بامسعود رغم تمسك ناديه بعدم السماح له بالانتقال.