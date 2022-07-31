أخبار دوليّة

توزيع 96 طناً من السلال الغذائية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز

31 يوليو 2022 · < 1 minute

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 96 طناً و300 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 5,400 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.