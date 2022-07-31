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620 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان في “حرض”

31 يوليو 2022 · < 1 minute

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 620 مستفيدًا خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 61  مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 67 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 143 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 310 أفراد، وراجع قسم الجراحة والتضميد 24 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية91  مريضًا، ونفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.