هل تغلق ألمانيا مدارسها بسبب نقص الغاز؟ وزيرة تجيب

أعلنت وزيرة الثقافة في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية اعتزامها العمل على تجنب إغلاق المدارس في الولاية خلال فصل الشتاء بسبب نقص الغاز أو بسبب وباء كورونا تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت تيريزا شوبر اليوم الأحد إن المدرسة كمجال حيوي "مهمة إلى أبعد حد بالنسبة لأطفالنا وشبابنا، وهذا ما أظهرته جائحة كورونا، ولهذا السبب فإنني لن أعطي موافقتي على إغلاق المدارس حتى في حال نقص الغاز".

وقالت شوبر إنها تفترض أنه لم تعد هناك إمكانية (قانونية) لإغلاق المدارس في حال حدوث أزمة في الطاقة مشيرة إلى أنه رغم أن المدارس والحضانات ليست من بين البنية التحتية الحيوية التي يتعين تشغيلها حتى في حال الأزمة " لكننا أكدنا خلال قمة الغاز إدراج المدارس والحضانات ضمن البنية التحتية الحيوية".

وأكدت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أهمية المدرسة والرعاية لعمل المجتمع وقالت:" إذا لم يكن الأطفال في المدرسة وإذا لم تتم رعاية الأطفال في الحضانة، عندئذ ستكون لدينا مشكلة حيث لن يتمكن الوالدان من الذهاب إلى العمل".

وتابعت شوبر أن المدارس ودور الحضانة مهمة أيضا لأن " البنية التحتية الحيوية مهمة للغاية في حد ذاتها".