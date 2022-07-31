رغم دعوات تمديد الهدنة.. “الحوثي” تجند 3 آلاف من المرتزقة

أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، اليوم الأحد، تجنيد أكثر من ثلاثة الآف من المرتزقة، للقتال في البلاد التي تشهد صراعا مسلحا منذ نحو ثماني سنوات.

وقال متحدث باسم الجماعة الإرهابية إن المرتزقة الذين تم تجنيدهم "جاهزون وحاضرون في كل ميادين القتال وكل الجبهات"، وذلك في تهديد جديد للمدنيين.

وتأتي تصرفات الحوثي وسط استمرار التحركات الدولية والأممية، لإقناع الأطراف في اليمن، بالموافقة على تمديد الهدنة التي تنتهي بعد غد الثلاثاء ، وتزامنا مع وصول وفد عماني إلى صنعاء للتشاور حول التطورات المتعلقة بالهدنة.

ومطلع يونيو الماضي، مددت الهدنة الإنسانية في اليمن، لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع أبريل الماضي.