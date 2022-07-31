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البيت الأبيض: فحوصات كورونا للرئيس #بايدن لا تزال إيجابية
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أخبار دوليّة
البيت الأبيض: فحوصات كورونا للرئيس #بايدن لا تزال إيجابية
متابعات - الوئام
31 يوليو 2022
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الرئيس الأمريكي بايدن
أعلن طبيب البيت الأبيض، أن فحوصات كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال إيجابية.
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