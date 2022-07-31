أخبار دوليّة

البيت الأبيض: فحوصات كورونا للرئيس #بايدن لا تزال إيجابية

متابعات - الوئام
31 يوليو 2022 · < 1 minute
الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

أعلن طبيب البيت الأبيض، أن فحوصات كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال إيجابية.