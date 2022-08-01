“#النقل” تكشف عن أقدم #جسر مستخدم في المملكة

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية ، عن مجموعة من الحقائق والأرقام عن جسور المملكة، منها مجموع أطوالها وأعلاها وأقدمها استخدامًا.

وأوضحت الوزارة في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، أن مجموع الجسور التي تقوم بصيانتها دورياً بلغ 5469 جسرًا، وبلغ مجموع أطوال جسور المملكة مسافة 553 كم بين الرياض والخفجي، مشيرة إلى أن أقدم جسر استخداما في المملكة هو جسر طريق شري/حائل، الذي دخل الخدمة منذ 57 عامًا.

ولفتت إلى أن الجسر المعلق بالرياض، الذي تم افتتاحه بالعام 2000م، يُعد أعلى جسر بالمملكة، حيث بدأت أعمال إنشائه بالعام 1993م، ويبلغ طوله 763 مترًا، وعرضه 35.8 متر، وارتفاعه 90 مترًا.

وأضافت أن جسر الخليج الذي يخدم في الرياض منذ 40 عامًا، تم إنشاؤه بالعام 1982م، ويبلغ طوله 1855 مترًا وعرضه 11.5 متر، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية في نفس اللحظة 2968 مركبة.

أما جسر الجيعمة، قرب محافظة الجبيل، فصدر له قرار إزالة وإعادة إنشاء بقيمة 12 مليون ريال، وتم إصلاحه بالاستعانة بالكوادر الوطنية بقيمة مليوني ريال، بتحقيق وفر بقيمة 10 ملايين ريال.