انخفاض أسعار #النفط .. وخام “#برنت” عند 103.33 دولارات للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يُضعف الطلب على الخام؛ فيما تنتظر الأسواق اجتماع منظمة "أوبك" في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، تباطؤ مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.4 نقطة في يوليو من 51.7 نقطة الشهر السابق، جنبًا إلى جنب مع توسع نشاط التصنيع الياباني بأضعف وتيرة له في عشرة أشهر خلال يوليو؛ مما عزز مخاوف مشاهدة تباطؤ اقتصادي في هذه البلدان يُضعف الطلب على النفط.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها المنتظر الأربعاء، من أجل اتخاذ قرار بشأن حجم إنتاج سبتمبر، ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر، من المتوقع مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج أو الإبقاء على حجم الإنتاج ثابتًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.61% أو بنحو 64 سنتًا إلى 103.33 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.96% أو 96 سنتًا إلى 97.66 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 7% تقريبًا في يوليو في أول خسارة شهرية متتالية منذ أواخر عام 2020.