بلومبيرج : التضخم في تركيا قد يتجاوز 80 % في يوليو

رجحت "بلومبيرج" أن يواصل التضخم في تركيا الارتفاع، ليقفز في يوليو إلى 80.6 %، وسط إحجام البنك المركزي عن اتخاذ إجراء للسيطرة على الأسعار.

وكان التضخم في أسعار المستهلكين وصل في يونيو إلى 78.6 %، وهو أعلى مستوى في 24 عاما، ويقرب من 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي.

ويعني هذا وصول معدل الفائدة المعدل بحسب التضخم إلى نحو سالب 65 %، وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة.

وليس من المتوقع أن يقوم المركزي بتشديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من القيادة السياسة حتى بخفض الفائدة بشكل أكبر.

وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع الثالث إلى ذروة تصل إلى 91 %، قبل أن ينهي العام على ارتفاع بـ 69 %.

وكان المركزي التركي رفع في نهاية يوليو توقعاته للتضخم لنهاية 2022 إلى 60.4 % ، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 42.8 %.