الاحتياطي الأجنبي في السعودية يسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي

أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي زيادة صافي الموجودات الأجنبية بنحو 3%، على أساس شهري في يونيو إلى 1.683 تريليون ريال فيما نمت بنسبة 1%، على أساس سنوي، ليسجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.

وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك في المملكة بنسبة 31.5% في الأشهر الستة الأولى من 2022، لتصل إلى نحو 33 مليار ريال، علماً بأن هذه البيانات تشمل جميع البنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وسجل الائتمان المصرفي نمواً بنحو 15% على أساس سنوي، وبنحو 2.2 %، على أساس شهري، ليتجاوز للمرة الأولى 2.2 تريليون ريال.

ونمت الودائع في البنوك السعودية بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.232 تريليون ريال.

وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون الـ80%، بينما كانت تقف عند 82% في الشهر السابق.