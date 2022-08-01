الأخبار الإقتصادية

اكتتاب “الاستثمارات العامة ” بنحو 24% من رأسمال مجموعة كابيتال بنك في الأردن

متابعات _ الوئام
1 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلنت مجموعة كابيتال بنك في الأردن عن إتمام جميع الإجراءات الخاصة باكتتاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ 63 مليون سهم وبنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بنفاذ اتفاقية الاكتتاب والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة، حيث أصبح الصندوق بموجب هذه الصفقة مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.