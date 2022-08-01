اكتتاب “الاستثمارات العامة ” بنحو 24% من رأسمال مجموعة كابيتال بنك في الأردن

أعلنت مجموعة كابيتال بنك في الأردن عن إتمام جميع الإجراءات الخاصة باكتتاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ 63 مليون سهم وبنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بنفاذ اتفاقية الاكتتاب والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة، حيث أصبح الصندوق بموجب هذه الصفقة مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.