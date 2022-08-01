“الأراضي البيضاء”: صرف أكثر من 37 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشاريع الإسكان في عدة مدن

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، عن صرف أكثر من 37.8 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، وخدمات المياه في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن الإيرادات صُرفت على مشاريع (إسكان بدر، وإسكان الرس، وإسكان تيماء، وإسكان أملج، وإسكان الأحساء، وإسكان أبها التعاون، وإسكان خميس مشيط، ومشروعي الدمام الشمالي والجنوبي)، مشيراً إلى أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف (من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة) على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج على استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في: (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.