الأخبار المحلية

“الجوازات” تشدد على أهمية التأكد من صلاحية جوازات السفر

متابعات _ الوئام
1 أغسطس 2022 · < 1 minute
الجوازات
الجوازات

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" من إصدار وتجديد الجواز السعودي، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي "سُبل" لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.
وشددت "الجوازات" على المواطنين الراغبين في السفر خارجياً أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.
يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر يتطلب حجز موعد إلكتروني حال الرغبة في تسلّم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.