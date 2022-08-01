الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة من 12 وزيرا

أعلن في الكويت اليوم الإثنين، عن صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا.

والأسبوع الماضي أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

ونص الأمر الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.