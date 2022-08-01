أول سفينة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا منذ بدء الحرب

قال مسؤولون أوكرانيون وأتراك: إن سفينة تحمل حبوبا غادرت ميناء أوديسا الأوكراني إلى لبنان اليوم الاثنين بموجب أتفاق ممر آمن لتكون السفينة الأولى التي تغادر ميناء في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي تسبب في وقف حركة الشحن في البحر الأسود منذ خمسة أشهر.

ووصف وزير خارجية أوكرانيا ذلك بأنه "يوم ارتياح للعالم" خاصة للدول المهددة بالأزمات الغذائية والجوع بسبب تعطل الشحنات.

وأمكن تسيير السفينة بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا في الشهر الماضي.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف "غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء، اليوم أوكرانيا، ومعها شركاؤها، يتخذون خطوة أخرى لمنع جوع العالم".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال وزير الدفاع التركي: إن السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون متجهة إلى لبنان.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط في أزمتي أغذية وطاقة على مستوى العالم وحذرت الأمم المتحدة من مجاعات محتملة هذا العام.

وتسهم روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث صادرات الحبوب العالمية. لكن العقوبات الغربية على روسيا والقتال بطول الساحل الشرقي لأوكرانيا حال دون الخروج الآمن لسفن الحبوب من الموانئ.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا على تويتر: "يوم الارتياح للعالم، خاصة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا مع مغادرة أولى شحنات الحبوب الأوكرانية أوديسا بعد شهور من الحصار الروسي".

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء ملقية بالمسؤولية على العقوبات الغربية لتسببها في إبطاء الصادرات، وعلى أوكرانيا لتلغيمها المياه المحيطة بموانئها.