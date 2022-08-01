تدشين 6 نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت “صحي المدينة”

دشّن تجمّع المدينة المنورة الصحي، اليوم، 6 نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت التجمّع، بهدف إيجاد منظمات الرعاية المسؤولة؛ لتشكل الصورة النهائية للنظام الصحي الفعال بالمنطقة.

ويضم النطاق الصحي الرابع مستشفيات ينبع العام، ينبع النخل، والعيص ومستشفى بدر العام و34 مركزاً صحياً، فيما يحتوي النطاق الخامس على مستشفيات المهد، الحناكية، وادي الفرع، الحمنة والحسو بالإضافة إلى 47 مركزاً صحياً، ويضم النطاق السادس مستشفيات الامير عبدالمحسن بالعُلا ومستشفى خيبر العام و18 مركزاً صحياً.

وتهدُف النطاقات إلى تحسين الوصول لخدمات صحية أفضل لمجتمع منطقة المدينة المنورة، وفق إستراتيجيات برنامج التحوّل الوطني في القطاع انظاملصحي، وتحقيق هدفه.

وأوضح التجمع أن إستراتيجية التجمع الصحي للسنوات الخمس المقبلة تسعى إلى تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة, بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وتحسين التشغيل، والاستدامة المالية.