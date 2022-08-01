بعد مسيرة حافلة.. نجم إسباني كبير ينضم لنادي درجة ثانية

أعلن نادى كومو، أحد أندية الدرجة الثانية فى الدوري الإيطالي، انضمام الدولي الإسباني سيسك فابريجاس لاعب فريق موناكو وتشيلسي وبرشلونة وأرسنال سابقاً إلى صفوفه للدفاع عن ألوان الفريق.

ونشر نادى كومو الإيطالي، الناشط في دوري الدرجة الثانية، بيانا رسميا أكد فيه ضم النجم الإسباني في صفقة انتقال حر تمتد لعامين، كما نشر فيديو وصول النجم فابريجاس إلى مقره واستقبال الجماهير له .

ونجح نادي كومو أحد أندية دوري الدرجة الثانية في خطف نجم موناكو السابق سيسك فابريجاس.

وتمت الصفقة بعقد لمدة عامين، علي أن يتولى فابريجاس في النهاية دورًا تدريبيًا في كومو بعد تقاعده حيث وبلغ فابريجاس 35 عامًا في مايو الماضي وأصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده في نادي موناكو.

وسبق أن أفلس نادي كومو في عام 2016 واضطر إلى البدء مرة أخرى من دوري الدرجة الرابعة للهواة.