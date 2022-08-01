ليبيا.. وفاة 5 وإصابة 50 في حريق شاحنة وقود

كشفت مصادر طبية وأمنية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب آخرين 50 في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد عندما اندلع حريق في شاحنة تنقل وقود الديزل إلى بلدة في جنوب ليبيا.

وأظهرت صور نشرها سكان محليون على الإنترنت شاحنة متفحمة وعدة سيارات أخرى متفحمة على جانبي الطريق في منطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بية.

وقالت ثلاثة مصادر طبية إنه تم العثور على خمس جثث محترقة داخل أو قرب السيارات، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لوجود حالات خطيرة بين الجرحى. ولم يتضح ما اذا كان سائق الشاحنة بين الضحايا.

وقال المصدر الأمني: إن الشاحنة تعرضت لحادث مروري وانقلبت، وإنه بعد أن انقلبت الشاحنة وقبل أن تشتعل فيها النيران، اقترب منها بعض الأشخاص من سيارات أخرى في محاولة لأخذ الوقود من صهريج الشاحنة.

وتابع: "اقترب (هؤلاء) المواطنون منها للتزود بالوقود دون أن يدركوا حجم الخطر. لسوء الطالع نشب حريق في الشاحنة وأسفر عن سقوط الضحايا".