50 جولة يومية لزوار معرض “ذا لاين” في جدة

جذب معرض نيوم لمدينة المستقبل "ذا لاين" بتصاميمه المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة والمقام في "جدة سوبردوم"، الزوار للتعرف على معالم وإمكانات "ذا لاين" المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر. وينتقل المعرض في محطاته عقب جدة إلى المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض، ويستمر حتى الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي.

ويتيح المعرض للزوار التجول فيه من 10 صباحاً حتى 11 مساءً، مقدماً لهم 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، يرافق الزوار خلالها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمتاز تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان والتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة بالمحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة مقارنة بالمدن الأخرى، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.

وتأتي تصاميم مدينة "ذا لاين" انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

ووظف المعرض في استقطاب زواره شاشات العرض الكبيرة، والصور، وباركود QR يحتوي على معلومات تفصيلية لمراحل المشروع كافة وأهم مقوماته.