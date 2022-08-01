الاسترليني يقفز لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار

ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الأسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.