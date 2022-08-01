رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور تايوان غدًا

نقلت عدة وسائل إعلام في تايوان، عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، اليوم الإثنين، قولها: إن من المقرر أن تزور نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان غدا الثلاثاء وأن تقضي الليل في تايبه.

وذكرت صحيفة ليبرتي تايمز أن من المقرر أن تزور بيلوسي البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن ليس لديها تعليق على التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسي.