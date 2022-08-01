أخبار دوليّة

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل تايوان غدا

متابعات - الوئام
1 أغسطس 2022 · < 1 minute

تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان غدا الثلاثاء.

 