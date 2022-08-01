أمطار على هذه المناطق

أصدرَ المركزُ الوطني للأرصاد - اليوم- تنبيهاً متقدماً من حالة اسمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات، بدرالجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش.

وبيَّنَ المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ.