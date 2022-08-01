أخبار دوليّة

بيرو تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس #جدري_القردة

متابعات - الوئام
1 أغسطس 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت بيرو تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس جدري القردة.