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مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أمريكية #عاجل
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أخبار دوليّة
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أمريكية #عاجل
2 أغسطس 2022
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أكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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