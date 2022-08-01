أخبار دوليّة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أمريكية #عاجل

2 أغسطس 2022 · < 1 minute

أكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية.