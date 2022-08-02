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#عاجل .. المملكة ترحب بإعلان أمريكا مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري #مقتل_ايمن_الظواهري #القاعدة

الوئام-متابعات
2 أغسطس 2022 · < 1 minute
الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.
وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.