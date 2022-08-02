خرج إلى شرفة منزله فتم قصفه.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل عملية مقتل #أيمن_الظواهري  #عاجل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل، نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، أن الغارة التي أودت بحياة الظواهري جرى تنفيذها يوم السبت، في تمام الساعة التاسعة و48 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش.

وبحسب المصدر، فإن زعيم تنظيم القاعدة خرج إلى شرفة البيت في كابل، فتم قصفه بصاروخين من طراز "هيلفاير"، فيما لم تسفر العملية عن إصابة أفراد عائلته الذين كانوا في البيت بدورهم.

وقال خبراء إن هذا النوع من الصواريخ يتيح دقة أكبر في بلوغ الهدف، بينما يساعد على تفادي ما يعرف بالأضرار الجانبية إلى حد كبير.

وجرى سماع دوي انفجار بعد قصف الظواهري في البيت الواقع بمنطقة "شربور" التي تعد من المناطق الراقية في العاصمة الأفغانية.

وهذه المنطقة المملوكة لوزارة الدفاع الأفغانية من ذي قبل جرى تحويلها منذ سنوات إلى مكان لبناء بيوت فخمة يسكنها كبار المسؤولين في الدولة.