الموارد_البشرية تؤكد: إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على #الوظائف التعليمية  #عاجل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية؟»

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «نعم اجتياز الكفايات والرخصة المهنية كاف للتقديم على الوظائف التعليمية والدخول بالمفاضلة والترشيح».

وأضاف: «ويُعد إصدار الرخصة المهنية متطلباً اساسيا من مسوغات التعاقد، بحيث لا يتم التعاقد إلا بعد إصدار الرخصة للمرشح».

وأعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ويستمر التقديم حتى الثانية عشرة من صباح الأحد 7 أغسطس المقبل.