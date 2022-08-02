تايوان تتأهب عسكرياً ضد #الصين عقب تأكيدات بزيارة “#بلوسي” إليها اليوم

أفادت وسائل إعلام محلّية صينية أنّ التحرّكات الصينية قرب حدود تايوان مستمرّة منذ تأكيد زيارة رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

من جهتها، علقت تايوان على زيارة بيلوسي بالقول: "نرحب بحرارة بالضيوف الأجانب وسنتخذ الترتيبات المناسبة".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية التحركات العسكرية قرب تايوان، مؤكدة بالقول: "سننشر قوات عسكرية مناسبة ردا على التهديدات.. لدينا العزم والقدرة على ضمان أمننا الوطني".

وكانت مجلة "ميلتاري واتش" Military Watch قد ذكرت أنّ الصين نشرت صاروخ "قاتل حاملات الطائرات"، وهو أوّل مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، بعد قيام البحرية الأمريكية بنقل مجموعات حاملات الطائرات التابعة لها إلى أماكن قريبة من الأراضي الصينية، خوفاً من رد فعل بكّين على زيارة بيلوسي لتايوان.

وكان مسؤول أمريكي قال إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي من المتوقع وصولها إلى تايوان اليوم الثلاثاء.