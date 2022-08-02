محلل طقس يتوقع: أجواء حارة على المملكة اليوم .. وأمطار متفاوتة على 8 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على ثماني مناطق، مع أجواء حارة نهارًا، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" إن الحالة الصيفية مستمرة، ومتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء) هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وأشار الحصيني، إلى أن أجواء اليوم الثلاثاء ستكون حارة نهارًا؛ لكنها أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام على المملكة.