الصين تقود الخسائر في آسيا مع تفاقم التوترات الجيوسياسية

قادت الصين خسائر الأسواق الآسيوية الثلاثاء 2 أغسطس آب، وسط توترات جيوسياسية في المنطقة بسبب زيارة مفترضة لرئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.55% ومؤشر شينزن الياباني بنسبة 1.48% عند ختام التعاملات

وسجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تراجعاً بنسبة 2.3% مع تراجع الأسهم الأكثر وزناً مثل Alibaba الذي انخفض بـ 2.06% وMeituan الذي تراجع بـنسبة 2.06%.

وجاء هذا على خلفية تقارير إعلامية محلية أفادت بأن بيلوسي ستمضي في خطتها لزيارة تايوان بالرغم من التحذيرات الصينية.

ومن المرتقب أن تزيد هذه الزيارة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي لوحت بخيار الرد العسكري، لكن محللين رجحوا أن بكين لن تغامر برد فعل قد يهدد بتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة.

وتراجع سهم Taiwan Semiconductor Manufacturing Company بنسبة 2.38% فيما تراجع مؤشر Taiex الأوسع نطاقاً بنسبة 1.56%.

وجرى تداول الين الياباني، الملاذ الآمن في آسيا، عند سعر 130.96 مقابل الدولار.

وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.43% فيما خسر مؤشر Topix نسبة 1.77%.