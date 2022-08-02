بالفيديو.. “متحدثة #التعليم” تكشف عن أهم 3 معايير لقبول المتقدمين لشغل #الوظائف التعليمية   #عاجل

كشفت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن الآلية التي يتم الاعتماد عليها في المفاضلة بين المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وقالت ابتسام الشهري، في مداخلة عبر قناة الإخبارية: "تعتمد آلية المفاضلة في هذه المرحلة بالوظائف التعليمية على 3 معايير رئيسية هي أقدمية التخرج والمعدل التراكمي الجامعي ودرجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص".

وأوضحت أن التقديم على الوظائف التعليمية، يتطلب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية، وهي شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه.